Aksaray'da Polis Kovalamacası Sonucu Uyuşturucu İle Yakalanan 2 Şüpheli Tutuklandı

Aksaray'da polisin kovalamacası sonucu servis midibüsünde uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu tacirlerini yakalamak için harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, isimleri belirlenen şüphelileri takibe aldı. Teknik ve fiziksel takibin ardından merkeze bağlı Akin köyünden 68 S 0674 plakalı servis midibüsü ile yola çıkan 2 şüpheli, Aksaray girişinde polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Polisin dur ihtarına uymayan şahıslar, yaşanan kovalamacanın ardından fazla kaçamadan yakalandı. Şüpheliler A.K. (41) ve L.Y. (39) yakalanarak gözaltına alınırken, midibüste ve yola atılmış olarak toplam 606 gram metamfetamin ile 40 gram bonzai ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY