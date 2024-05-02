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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

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Samsun'da narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda bir kişinin evinde uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Samsun'da narkotik polisi tarafından evinde yapılan aramada uyuşturucu ele geçen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu Ş.D.'nin evine baskın düzenledi. Yapılan aramada bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgi Ş.D. gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ş.D. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Samsun Narkotik Suçlar Güvenlik Ceza Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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