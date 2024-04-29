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Bilecik'te 4 Ayrı Suçtan Aranan Şüpheli Yakalandı

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Bilecik'te Narkotik ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 4 ayrı suçtan aranan ve hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı. Tutuklanan şahıs ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Bilecik'te 4 ayrı suçtan aranan ve 8 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan şüpheli şahıs yakalandı.

Bilecik'te Narkotik ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonda; 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti', 'Hırsızlık', 'Mala Zarar Verme' 'Konut Dokunulmazlığının İhlali' suçları olmak üzere toplam 4 ayrı suçtan aranan ve 8 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı. Yapılan işlemlerin ardından adli makamlarca tutuklanan şahıs Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Narkotik Bilecik Cezaevi Yakalama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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