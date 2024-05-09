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Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Karaman'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, M.K.Ç. ve M.U.E. gözaltına alındı. Narkotik köpeğiyle adreste yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu yapımında kullanılan 90 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Karaman'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, M.K.Ç. ve M.U.E. gözaltına alındı.

Narkotik köpeğiyle adreste yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu yapımında kullanılan 90 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Narkotik Jandarma Karaman Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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