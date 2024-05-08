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Kilis'te Zehir Tacirlerine Operasyon: 450 Bin 610 Adet Sentetik Hap Ele Geçirildi

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Kilis'te Narkotik Suçlarla Mücadele polis ekipleri zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, belirlenen adreste 450 bin 610 adet sentetik hap ele geçirildi.

Kilis'te Narkotik Suçlarla Mücadele polis ekipleri zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, belirlenen adreste 450 bin 610 adet sentetik hap ele geçirildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, gözaltına alınan şüphelinin adresine yapılan operasyonda 450 bin 610 adet sentetik hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere adli işlem yapıldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Narkotik Kilis Narkotik Suçlar Güvenlik Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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