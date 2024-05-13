Bursa'da Narkotik Şube Müdürlüğü 4 Bin 593 Kişiyi Bilgilendirdi
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Narko Nokta', 'Narko Gençlik' ve 'En İyi Narkotik Polisi Anne' başlıklı eğitim ve etkinlik faaliyetleri kapsamında şehrin farklı noktalarında 4 bin 593 kişiye bilgilendirme yapıldı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından "Narko Nokta", "Narko Gençlik" ve "En İyi Narkotik Polisi Anne" başlıklı eğitim ve etkinlik faaliyetleri şehrin farklı noktalarında 4 bin 593 kişiyi bilgilendirdi.
Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele eğitimi, bilgilendirme ve farkındalık etkinlikleri çerçevesinde şehrin farklı noktalarında etkinlik ve eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Son olarak 18 ayrı etkinlikte 4 bin 593 kişiye ulaşarak "Narko Nokta","Narko Gençlik" ve "En İyi Narkotik Polisi Anne" konulu farkındalık eğitimleri ve etkinlikleri yaptı. - BURSA