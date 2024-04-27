Samsun'da Ayakkabıda Uyuşturucu Operasyonu
Samsun'da düzenlenen operasyonda, ayakkabıya zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takip edilen şüpheliyi İlkadım ilçesi Sarıışık mevkisinde durdurdu. Zanlının üzerinde arama yapan polis, ayakkabısının içine zulalanmış 92,19 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.
Samsun'da düzenlenen operasyonda, ayakkabıya zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takip edilen şüpheliyi İlkadım ilçesi Sarıışık mevkisinde durdurdu.
Zanlının üzerinde arama yapan polis, ayakkabısının içine zulalanmış 92,19 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.