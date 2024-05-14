Niğde'de Emniyet ve Jandarma Verileri Açıklandı

Niğde Valisi Cahit Çelik; şehirde 2024 yılının ilk 4 ayına ilişkin emniyet ve jandarma verilerini değerlendirme toplantısında açıkladı. Vali Çelik, Valilik Toplantıda Salonu'ndaki yaptığı açıklamada; "Niğde'mizin, Türkiye'mizin huzuru için mesai mefhumu gözetmeden gece gündüz demeden canla başla çalışıyor, çalışmaya da devam ediyoruz" dedi.

Niğde İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ve İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Gürol Okyar'la birlikte basın mensuplarına kentin 4 aylık bilançosunu açıklayan Vali Çelik Niğde'de bin 294 emniyet ve 741 jandarma mensubu olmak üzere toplam 2 bin 35 personelin görev yaptığını ifade etti. Vali Çelik açıklamasında; "2024 yılı ilk 4 aylık geçen sürede ilimizde meydana gelen terör, kaçakçılık ve organize suçlar, narkotik, göçmen kaçakçılığı, siber suçlar, asayiş suçları ve trafik kontrollerine yönelik çalışmalara baktığımız zaman, 4 ayda terör örgütlerine yönelik yapılan çalışmalarda 19 operasyon düzenlenmiş, 19 şahıs yakalanmış, 1 şahıs tutuklamış,1 şahıs adli kontrol almış, 17 şahıs serbest bırakılmıştır. Terörden aranması olan 5 şahıs yakalanmış olup 4 şahıs tutuklanmış, 1 şahıs sınır dışı işlemleri için il göç idaresine teslim edilmiştir. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede 69 operasyon düzenlenmiş, 94 şahıs yakalanmış, 2 şahıs tutuklanmıştır. Bu operasyonlarda 103 adet tabanca, 50 adet fişek, 195 bin 199 paket kaçak sigara, 8 milyon 875 bin adet makaron, 110 adet cep telefonu, bin 77 adet emtia, 222 adet tarihi eser ve 147 şişe içki ele geçirilmiştir. Narkotik suçlarla mücadelede ise 305 operasyon düzenlenmiş, 352 şahıs yakalanmış, 57 şahıs tutuklanmış, 21 şahıs adli kontrol şartıyla, 274 şahıs ise serbest bırakılmıştır" dedi.

Göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde Niğde'de 2024 yılının ilk 4 ayında yapılan 30 operasyonda 24 şahsın yakalandığını belirten Vali Çelik, bu süreçte 108 düzensiz göçmenin yakalanarak Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiğini de belirtti. "Siber suçlar çerçevesinde ise ilk 4 ayda Niğde'de 5 operasyon düzenlenirken bu operasyonlarda 16 şahıs yakalandı, 3 şahıs tutuklandı, 4 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı" diyen Vali Çelik; Niğde'de gerçekleşen 3 bin 746 asayiş olayının 3 bin 513'ünün aydınlatıldığını, olayların aydınlatılma oranının ortalamasının yüzde 94 olduğunu söyledi.

Kentte ilk 4 aydaki 865 trafik kazasının meydana geldiğini belirten Vali Çelik bu kazalar neticesinde 601 kişinin yaralandığını, 12 kişinin ise hayatını kaybettiğini ifade etti. - NİĞDE