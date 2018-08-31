Rumeli Üniversitesi Rektörü Salih Aynural Adnan Oktar Soruşturması Kapmasında Görevden Alındı

Rumeli Üniversitesi Rektörü Salih Aynural Adnan Oktar Soruşturması Kapmasında Görevden Alındı

Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Aynural’ın, Adnan Oktar soruşturması kapsamında görevden alındığı öğrenildi.

Rumeli Üniversitesi Rektörü Salih Aynural Adnan Oktar Soruşturması Kapmasında Görevden Alındı

Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Aynural'ın, Adnan Oktar soruşturması kapsamında görevden alındığı öğrenildi. Aynural'ın soruşturma dosyasında adı geçtiği öğrenildi.

Adnan Oktar Soruşturması gittikçe derinleşirken, Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Aynural'ın soruşturmada adı geçtiği gerekçesiyle görevinden alındığı iddia edildi. Aynural'ın yerine kimin atandığının ise önümüzdeki günlerde belli olacağı öğrenildi. - İSTANBUL

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et