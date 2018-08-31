Rumeli Üniversitesi Rektörü Salih Aynural Adnan Oktar Soruşturması Kapmasında Görevden Alındı
Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Aynural’ın, Adnan Oktar soruşturması kapsamında görevden alındığı öğrenildi.
Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Aynural'ın, Adnan Oktar soruşturması kapsamında görevden alındığı öğrenildi. Aynural'ın soruşturma dosyasında adı geçtiği öğrenildi.
Adnan Oktar Soruşturması gittikçe derinleşirken, Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Aynural'ın soruşturmada adı geçtiği gerekçesiyle görevinden alındığı iddia edildi. Aynural'ın yerine kimin atandığının ise önümüzdeki günlerde belli olacağı öğrenildi. - İSTANBUL