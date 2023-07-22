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Eyüpsultan'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 20.30 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi Rumeli Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki 34 ULV 57 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan 47 LH 174 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kaza sonucu hafif ticari araçta bulunan 1 kadın ve otomobilde bulunan 2 erkek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi Rumeli Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki 34 ULV 57 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan 47 LH 174 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kaza sonucu hafif ticari araçta bulunan 1 kadın ve otomobilde bulunan 2 erkek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Eyüpsultan İstanbul Rumeli Güncel Haberler

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