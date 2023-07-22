Eyüpsultan'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı
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Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Mithatpaşa Mahallesi Rumeli Caddesi'nde 34 ULV 57 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 47 LH 174 plakalı hafif ticari araca çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılan 1'i kadın 3 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Mithatpaşa Mahallesi Rumeli Caddesi'nde 34 ULV 57 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 47 LH 174 plakalı hafif ticari araca çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılan 1'i kadın 3 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel