Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Tekirdağ'da İftar Programına Katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesinin düzenlediği iftar programına katıldı.

Göktaş, Hürriyet Mahallesi'nde düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, Tekirdağ'da olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Tekirdağ'ın Türkiye'nin Rumeli'ye açılan kapısı olduğunu ifade eden Göktaş, "Ben de bu şehrin gelini olarak elimden geldiğince sık Tekirdağ'a geliyorum. İhtiyaçları yerinde tespit ediyoruz, iyileşmesi ve yeni yatırımlara yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Göktaş, birlik ve beraberliğin bozulmaması temennisinde bulundu.

Pazar günü gerçekleşecek seçimin hayırla sonuçlanmasını dileyen Bakan Göktaş, "İnşallah Rabbim, ülkemizin birliğini, dirliğini bozmasın. El birliğiyle inşallah hayırla sonuçlansın. Tekirdağ için en hayırlısı olsun, bizim her zaman Tekirdağ'ın gelini olarak kapımız Ankara'da sizlere açık. Şehrimizin kalkınması için 'gece gündüz demeden' çalışıyoruz." diye konuştu.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar ve Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel de programda konuşma yaptı.

İftara, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mestan Özcan, Çiğdem Koncagül, Gökhan Diktaş, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş, Cumhur İttifakı Süleymanpaşa Belediye Başkan adayı Gökhan Saygı ve vatandaşlar katıldı.

İftarda yaklaşık 7 bin kişi yer aldı.