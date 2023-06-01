'7. Balkan Rumeli Trakya Buluşması' Lüleburgaz'da Yapılacak
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Lüleburgaz Belediyesi’nin bu yıl 7’ncisi düzenleyeceği ‘Balkan Rumeli Trakya Buluşması’, 11 Haziran’da Lüleburgaz Kent Ormanı’nda yapılacak. Balkanların sevilen sesi Fiki’nin konser vereceği buluşmada, ünlü DJ Samet Kurtuluş da gün boyu DJ performansı sergileyecek.
Lüleburgaz Belediyesi'nin bu yıl 7'ncisi düzenleyeceği 'Balkan Rumeli Trakya Buluşması', 11 Haziran'da Lüleburgaz Kent Ormanı'nda yapılacak. Balkanların sevilen sesi Fiki'nin konser vereceği buluşmada, ünlü DJ Samet Kurtuluş da gün boyu DJ performansı sergileyecek.
Lüleburgaz Belediyesi'nin Balkan coğrafyasını bir araya getireceği '7. Balkan Rumeli Trakya Buluşması', 11 Haziran Pazar günü saat 13: 00'te Kent Ormanı'nda düzenlenecek.
BAL-GÖÇ Trakya Derneği iş birliğiyle düzenlenecek etkinlik, saat 10: 00'da piknikle başlayacak ve saat 13: 00'te ünlü DJ Samet Kurtuluş'un performansıyla devam edecek. Saat 17: 00'de resmen başlayacak Balkan Rumeli Trakya Buluşması'nda, halk oyunları gösterileri katılımcılarla buluşacak. Festival, Fiki konseriyle sona erecek.