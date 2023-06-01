Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
'7. Balkan Rumeli Trakya Buluşması' Lüleburgaz'da Yapılacak

'7. Balkan Rumeli Trakya Buluşması' Lüleburgaz'da Yapılacak

Kültür Sanat Haberleri

Lüleburgaz Belediyesi’nin bu yıl 7’ncisi düzenleyeceği ‘Balkan Rumeli Trakya Buluşması’, 11 Haziran’da Lüleburgaz Kent Ormanı’nda yapılacak. Balkanların sevilen sesi Fiki’nin konser vereceği buluşmada, ünlü DJ Samet Kurtuluş da gün boyu DJ performansı sergileyecek.

Lüleburgaz Belediyesi'nin bu yıl 7'ncisi düzenleyeceği 'Balkan Rumeli Trakya Buluşması', 11 Haziran'da Lüleburgaz Kent Ormanı'nda yapılacak. Balkanların sevilen sesi Fiki'nin konser vereceği buluşmada, ünlü DJ Samet Kurtuluş da gün boyu DJ performansı sergileyecek.

Lüleburgaz Belediyesi'nin Balkan coğrafyasını bir araya getireceği '7. Balkan Rumeli Trakya Buluşması', 11 Haziran Pazar günü saat 13: 00'te Kent Ormanı'nda düzenlenecek.

BAL-GÖÇ Trakya Derneği iş birliğiyle düzenlenecek etkinlik, saat 10: 00'da piknikle başlayacak ve saat 13: 00'te ünlü DJ Samet Kurtuluş'un performansıyla devam edecek. Saat 17: 00'de resmen başlayacak Balkan Rumeli Trakya Buluşması'nda, halk oyunları gösterileri katılımcılarla buluşacak. Festival, Fiki konseriyle sona erecek.

Kaynak: ANKA / Kültür Sanat

Trakya Bölgesi Lüleburgaz Rumeli Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title