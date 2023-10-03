Rumeli Orhan ve Kemal Kardeşler Aydın'da Hayranlarıyla Buluştu

Rumeli Orhan ve Kemal kardeşler, Aydın'da düzenlenen gecede hayranlarıyla buluşarak seslendirdikleri şarkılarla muhteşem bir akşam yaşattı.

Seslendirdikleri Rumeli ve roman müzikleriyle kına gecelerinin ve düğünlerin vazgeçilmez isimlerinden olan Rumeli Orhan ve Kemal kardeşler Aydın'da düzenlenen gecede hayranları ile buluştu.

Birbirinden güzel yöresel müzikler ve Rumeli esintileri ile gerçekleşen kadınlar matinesi programında hayranlarına dillerden düşmeyen şarkılarını seslendiren Rumeli Orhan ve Kemal kardeşler geceye katılanlara muhteşem bir akşam yaşattı.

Babuba,Hap Koydum, Kaynanamın Altın Dişleri, Kestanem, Osman Ağa, Pembe Şalvar, Teller Koptu, Yama Yama şarkılarını hayranları ile birlikte söyleyerek dinleyenlere eğlenceli güzel anlar yaşatan ikili, Rumeli Orhan ve Kemal kardeşler, hayranları ile birlikte oynaması ise geceye renk kattı. - AYDIN