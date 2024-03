Edirne Valisi Yunus Sezer, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

Edirne Valiliği tarafından Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi. İftar öncesi masaları dolaşan Vali Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, şehit aileleri ve gazilerin hatırlarını sordu. Ezanın okunması ve oruçların açılmasının ardından Edirne İl Müftüsü Hasan Başoğlu tarafından şehitler için dua okundu.

Vali Sezer, iftar programında yaptığı konuşmada vatan uğruna canlarını feda eden şehitleri saygı ve rahmetle andıklarını söyledi. Bu günün büyük Türk milletinin tarihinin her anında vatan aşkıyla ölüme koşan kahramanların yazdığı destanların var olduğu günden bugüne istiklal uğruna verilen onur mücadelesini simgelediğini söyleyen Vali Sezer, en önemlisinin de ülkemiz için fedakarlığın en büyüğünü yapan aziz şehitlere vefa günü olduğunu aktardı. Kadim medeniyetin tarihe altın harflerle geçilmez notunu düştüğü en önemli dönüm noktalarından birisinin 109 yıl önce Çanakkale'de yaşandığını hatırlatan Vali Sezer, "O gün istiklal uğruna kanın ve gözyaşının sınırsızca aktığı bir toprak parçasında medeniyetin kalbinin attığı var olma mücadelesidir. Çanakkale milletimizin destanına yeni bir sayfa eklenmesidir. Gencecik fidanların toprağa düştüğü, ölümün umuda dönüştüğü ve maddenin mana önünde eğildiği eşsiz bir galibiyettir. Vatan her şeyin önündedir düşüncesiyle canlarını feda etmekten çekinmeyen sessiz kahramanların destanıdır Çanakkale. Sadece insanların değil, anlayışların da çarpıştığı, kayıpların acısının yüz yıllarca hissedildiği tarihin en zor sınavıdır. Şehit ecdadımızın emaneti vatanımız ve özgürce dalgalanan şanlı al bayrağımız zaferimizin en büyük şahididir" dedi.

Vali Sezer, "Bizleri geleceğe taşıyan her zafer silahların değil, toplu olan yüreklerin, birbirine kenetlenen gönüllerin zaferidir. Göz bebeği gibi kolladığı yavrusunu hadi oğul ya şehit oğul ya gazi diyerek askere yollayan anaların savaşın en kritik anında 'Ben sizlere taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum' diyerek zafere ulaştıran komutanların zaferidir. Tarihin dilinden düşmeyen destanlar yazan, her karışı, her karış toprağını şehit kanlarıyla sulayarak istiklalden kopmayan aziz milletimiz, dün olduğu gibi bugün de büyük zaferlerin ruhuyla hiçbir şey kaybetmemiştir" İfadelerine yer verdi.

Vali Sezer'in konuşmasının ardından programa katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser verdi.

İftar programına Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Jandarma Komutanı Hacı Ali Büber, vali yardımcıları, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile şehit aileleri ve gaziler katıldı. - EDİRNE