Uluslararası Srebrenica Boşnak Soykırımı'nı Anma Koşusu düzenleniyor

Srebrenica Boşnak Soykırımı'nı anmak ve bir daha böyle olayların yaşanmamasını sağlamak amacıyla düzenlenen Uluslararası Srebrenica Boşnak Soykırımı'nı Anma Koşusu'nun tanıtım toplantısı yapıldı. Koşu, Türkiye Bosna Sancak Derneği, Bosna Sancak Akademik Tarih ve Kültür Vakfı ve Rumeli Eğitim Vakfı tarafından organize edilecek.

Cavit Ganiç: Genç nesle spor aracılığıyla olayı aktarmak istiyoruz

Mutlu Aydın Güneşli: İnşallah bir daha böyle şeyler yaşanmasın

Mustafa AKIN-Serhan TÜRK/İSTANBUL, - Srebrenica Boşnak Soykırımı'na dikkat çekmek için düzenlenen Uluslararası Srebrenica Boşnak Soykırımı'nı Anma Koşusu'nun tanıtım toplantısı düzenlendi.

Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Prof. Dr. Sedat Ziyade, soykırımı Pazar günü koşu ile anacaklarını kaydederek, "Soykırım inancını tüm dünyaya haykırmak için koşuyoruz. Uluslararası düzenlenen koşunun 3'üncüsünü gerçekleştireceğiz. Rumeli Balkan camiası başta olmak üzere tüm kuruluşların sahip çıktığı etkinlik giderek büyüyor. Bu savaş değildi sivil halka yönelik yapılan bir olaydı. Tarihe kapkara olarak geçen, tüm insanlık suçlarını içerek bir hale geldi. Katılımcılarımız 9 Temmuz'daki anma koşusunda 8 bin 372 metrelik saygı parkurunda yarışacaklar" dedi.