Eskişehir'de Renkli Eklerler İlgi Çekiyor

Eskişehir'de bir pastanenin vitrinindeki renkli eklerler dikkat çekerken iştah kabartıyor. Odunpazarı İlçesi Kurtuluş Mahallesinde bulunan bir pastane, klasik eklerin dışında, çeşitli renk ve tatları bir araya getirerek farklı eklerler ortaya koyuyor. Pembe, beyaz, mor, gibi canlı renklerdeki ekler, vitrindeki yerini alır almaz vatandaşların ilgisini çekiyor. Hem görsel bir şölen sunan hem de damak zevkine hitap eden bu eklerler, vatandaşlar tarafından ilgi ile alınıyor. Faik Şenyüz, bölgede yıllardır pastane işiyle uğraşan ve bu mesleğin deden babaya, babadan da toruna geçtiğini belirti. Renkli eklerin birçok farklı tatlardan olduğunu belirten Şenyüz, 'Klasik, frambuazlı, çilekli, muzlu, bitter çikolatalı, fıstıklı, Hindistan cevizli ve karamelli ekler çeşitlerimiz var. Yaklaşık 20 senedir ekler işindeyim. Vatandaşların eklere yoğun talebi oluyor, beğeniyorlar. Rengarenk olması ilgi çekiyor. Eklerin anavatanı Rumeli'dir. Orada ortaya çıkmıştır. Kilosunun fiyatı 200 lira. En çok klasik çeşit satılıyor. Vatandaşlar arasında popüler. Bu bizim dedemizin mesleği. Dededen babaya, babadan toruna geçti. Biz de devam ettiriyoruz' dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de bir pastanenin vitrinindeki renkli eklerler dikkat çekerken iştah kabartıyor.

Odunpazarı İlçesi Kurtuluş Mahallesinde bulunan bir pastane, klasik eklerin dışında, çeşitli renk ve tatları bir araya getirerek farklı eklerler ortaya koyuyor. Pembe, beyaz, mor, gibi canlı renklerdeki ekler, vitrindeki yerini alır almaz vatandaşların ilgisini çekiyor. Hem görsel bir şölen sunan hem de damak zevkine hitap eden bu eklerler, vatandaşlar tarafından ilgi ile alınıyor.

"Ekleri anavatanı Rumeli'dir"

Faik Şenyüz, bölgede yıllardır pastane işiyle uğraşan ve bu mesleğin deden babaya, babadan da toruna geçtiğini belirti. Renkli eklerin birçok farklı tatlardan olduğunu belirten Şenyüz, "Klasik, frambuazlı, çilekli, muzlu, bitter çikolatalı, fıstıklı, Hindistan cevizli ve karamelli ekler çeşitlerimiz var. Yaklaşık 20 senedir ekler işindeyim. Vatandaşların eklere yoğun talebi oluyor, beğeniyorlar. Rengarenk olması ilgi çekiyor. Eklerin anavatanı Rumeli'dir. Orada ortaya çıkmıştır. Kilosunun fiyatı 200 lira. En çok klasik çeşit satılıyor. Vatandaşlar arasında popüler. Bu bizim dedemizin mesleği. Dededen babaya, babadan toruna geçti. Biz de devam ettiriyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR