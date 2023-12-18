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Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği 2. Kardeş Kültürler Festivali'nde Ekin Uzunlar sahne aldı

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Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği 2. Kardeş Kültürler Festivali'nde ünlü sanatçı Ekin Uzunlar, sergilediği kemençe performansıyla dinleyicileri hayran bıraktı. Festivalde horon oynayan ve şarkılara eşlik eden vatandaşlar unutulmaz bir akşam yaşadı. Festival, Marmara, Rumeli, Trakya ve Balkan Gecesi ile devam edecek.

Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği 2. Kardeş Kültürler Festivali'nde sahne alan ünlü sanatçı Ekin Uzunlar, sergilediği kemençe performansıyla dinleyicileri hayran bıraktı.

Esenyurt Belediyesi'nin, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarından dolayı ertelediği 2. Kardeş Kültürler Festivali, Karadeniz Gecesi ile devam ediyor. Esenyurt Kültür Merkezi'nde düzenlenen festivalde, ünlü sanatçı Ekin Uzunlar, Esenyurtlulara unutulmaz bir akşam yaşattı. Yoğun katılımın olduğu gecede vatandaşlar kemençe ezgileri eşliğinde hem horon oynadı hem de şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

"BURADA KARDEŞLİK KÖPRÜSÜNE BİREBİR ŞAHİT OLDUM"

Konuşmasında, programda emeği geçenlere teşekkür eden Ekin Uzunlar, "Esenyurt'ta yaptığımız ikinci konserimiz. Kardeş Kültürler Festivali adı altında burada kardeş türkülerimizi hep beraber söyleyeceğiz. İçeride çok güzel bir kalabalık var. Biz sadece Karadeniz müziği yapmıyoruz, repertuarımızda Anadolu'nun tüm şarkıları yer alıyor. Caz müzik de yapıyoruz, kemençeyle farklı kültürlerin eserlerini de çalıyoruz" dedi.

FESTİVAL DEVAM EDİYOR

2'nci Kardeş Kültürler Festivali kapsamında bu akşam Marmara, Rumeli, Trakya ve Balkan Gecesi ezgileri ile bölgenin sevilen sanatçıları Rumelili Orhan & Kemal sahne alacak. Program, Esenyurt Kültür Merkezi'nde saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak: ANKA / Yerel

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