Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri 12. Yılını Taner Rumeli ile Kutluyor

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri bu yıl kuruluşlarının 12'nci yıldönümünde düzenlenecek söyleşiyle oyuncu Taner Rumeli'yi ağırlayacak.

Tepebaşı Belediyesi her yıl binlerce kişinin faydalandığı Gençlik Merkezleri ile gençlerin gelişimine destek olmayı ve geleceklerine katkı sağlamayı sürdürürken, 12'nci yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Bu çerçevede 29 Ekim Gençlik Merkezi'nde düzenlenecek etkinlikte oyuncu Taner Rumeli katılımcılarla buluşturulacak. Rumeli'nin tiyatro ve oyunculuk üzerine gerçekleştireceği söyleşisinin ardından ise Quart Doğaçlama Tiyatro gösterisi yapılacak. Tüm Eskişehir'lilere açık olacak söyleşi ve tiyatro gösterisi 28 Temmuz Cuma günü saat 19.00'da gerçekleşecek. - ESKİŞEHİR