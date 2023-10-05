Sarıyer'de denize düşen kişi kurtarıldı
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Sarıyer'de Rumeli Feneri önlerinde denize düşen kişi, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı.
Sarıyer'de Rumeli Feneri önlerinde denize düşen kişi, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, denize düşen kişinin, TAHLİSİYE-1 hızlı can kurtarma botu tarafından alınarak, Rumeli Feneri'nde sağlık ekiplerine emniyetle teslim edildiği duyuruldu.
Kaynak: AA / Güncel