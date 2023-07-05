Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenler anısına düzenlenecek olan 3. Uluslararası Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anma Koşusu'nun basın toplantısı yapıldı. Bu yıl 9 Temmuz Pazar günü gerçekleşecek ve Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndan başlayacak olan 3. Uluslararası Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anma Koşusu'nun basın toplantısı yapıldı. Yeşilyurt Spor Kulübü'nde düzenlenen toplantıda Bosna Sancak Akademik Tarih ve Kültür Vakfı Başkanı Fuat Çimen, Rumeli Eğitim Vakfı Başkanı Ayla Erdim, Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Prof. Dr. Sedat Ziyade, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Ganiç, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Aydın Güneşli ve Bakırköy Belediyesi Spor Müdürü Sait Babaoğlu hazır bulundu. Toplantıda açıklamalarda bulunan Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Ganiç, Srebrenitsa Soykırımı'nın unutulmaması adına bu etkinliği yaptıklarını aktararak, 'Koşunun asıl amacı da bunu genç nesle aktarmamız. Sporun birleştirici gücü sayesinde bunun her sene yüzyıllarda da hatırlanması konusunda yaptığımız bir etkinlik' şeklinde konuştu. Türkiye Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı Başkanı Prof. Dr. Sedat Ziyade ise koşu hakkında teknik bilgiler verirken, koşunun amacının Srebrenitsa Soykırımı'nın hatırlanması olduğunu yineledi.

- 3. Uluslararası Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anma Koşusu'nun basın toplantısı yapıldı

İSTANBUL - Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenler anısına düzenlenecek olan 3. Uluslararası Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anma Koşusu'nun basın toplantısı yapıldı.

Bu yıl 9 Temmuz Pazar günü gerçekleşecek ve Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndan başlayacak olan 3. Uluslararası Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anma Koşusu'nun basın toplantısı yapıldı. Yeşilyurt Spor Kulübü'nde düzenlenen toplantıda Bosna Sancak Akademik Tarih ve Kültür Vakfı Başkanı Fuat Çimen, Rumeli Eğitim Vakfı Başkanı Ayla Erdim, Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Prof. Dr. Sedat Ziyade, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Ganiç, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Aydın Güneşli ve Bakırköy Belediyesi Spor Müdürü Sait Babaoğlu hazır bulundu. Toplantıda açıklamalarda bulunan Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Ganiç, Srebrenitsa Soykırımı'nın unutulmaması adına bu etkinliği yaptıklarını aktararak, "Koşunun asıl amacı da bunu genç nesle aktarmamız. Sporun birleştirici gücü sayesinde bunun her sene yüzyıllarda da hatırlanması konusunda yaptığımız bir etkinlik" şeklinde konuştu.

Türkiye Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı Başkanı Prof. Dr. Sedat Ziyade ise koşu hakkında teknik bilgiler verirken, koşunun amacının Srebrenitsa Soykırımı'nın hatırlanması olduğunu yineledi.