Sinop'ta Balkan ve Rumeli lezzetleri tanıtıldı

Sinop'ta, mübadelenin yıl dönümü dolayısıyla Balkan ve Rumeli lezzetlerinin tanıtımı amacıyla etkinlik düzenlendi.

Sinop Mübadele ve Balkan Halkları Kültür Araştırmaları ve Dayanışma Derneğince Sabahattin Ali Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, etli yufka, yarım patlıcan, kabak sıyırma gibi Balkan ve Rumeli lezzetleri katılımcıların beğenisine sunuldu.

Etkinlikte ayrıca, katılımcılara Rumeli Balkan ve Rumeli yemekleri kitabının tanıtımı da yapılarak, yemekler hakkında bilgi verildi.

Dernek Başkanı Kenan Aral, burada yaptığı konuşmada, mübadelenin 100'üncü yılını çeşitli etkinliklerle kutlamaya devam ettiklerini söyledi.

Taze balığıyla ünlü Sinop'ta Balkan ve Rumeli lezzetlerinin de tadılmış olmasının kendileri adına memnuniyet verici olduğunu dile getiren Aral, "Emeği geçen, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Çünkü Balkan ve Rumeli lezzetlerimizin de tanıtılması, yeni insanlara tattırılması önemliydi. Bu noktada ayrıca Balkan ve Rumeli lezzetlerimizin tanıtıldığı bir kitap hazırladık. Bu kitabımızla da lezzetlerimizi tanıtmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda katılımcılara, Balkan ve Rumeli lezzetleri kitabı hediye edildi.