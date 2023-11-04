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Edirne Huzurevi'nde Türk Sanat Müziği ve Balkan Esintileri Konseri

Rumeli Türkleri Vakfı Türk Sanat Müziği Korosu, Edirne Huzurevi'nde Türk Sanat Müziği ve Balkan ezgilerinin sevilen eserlerini seslendirdi. Huzurevi sakinleri de şarkılara alkışlarıyla eşlik etti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, koroya teşekkür ederek şef Nilgün Güler'e huzurevi sakinleri tarafından hazırlanan hediyeyi taktim etti.