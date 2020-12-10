PSG Başkanı Nasır el-Halifi'den Webo'ya özel forma
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

PSG Başkanı Nasır el-Halifi'den Webo'ya özel forma

10.12.2020 00:02 | Son Güncelleme: 10.12.2020 00:07

Paris Saint Germain Başkanı Nasır el-Halifi, 4. hakem tarafından ırkçı saldırıya maruz kalan Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya özel forma hediye etti.

Paris Saint Germain Başkanı Nasır el-Halifi, 4. hakem tarafından ırkçı saldırıya maruz kalan Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya özel forma hediye etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı maçında Fransa'da oynanan Paris Saint-Germain - Medipol Başakşehir müsabakasında 4. hakem Sebastian Coltescu, Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunmuştu. Bu olayın yaşanmasından sonra dünyanın her yerinden Webo'ya destekler geldi. Bir destek de PSG Başkanı Nasır el-Halifi tarafından geldi. Başkan Nasır el-Halifi, dün dördüncü hakem tarafından ırkçı saldırıya maruz kalan Pierre Webo'ya, özel forma hediye etti.

(İHA)

PSG Başkanı Nasır el-Halifi'den Webo'ya özel forma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Özel insanlardan özel güne özel etkinlik
Özel insanlardan özel güne özel etkinlik
Eğitimde ve öğrenci başarısında en etkili yöntem olan 'geri bildirim' için özel el kitabı hazırlandı
Eğitimde ve öğrenci başarısında en etkili yöntem olan "geri bildirim" için özel el kitabı hazırlandı
Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Başkanı Reşat Bahat: Türkiye'de yoğun bakımlarda 500 boş yatak kaldı
Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Başkanı Reşat Bahat: Türkiye'de yoğun bakımlarda 500 boş yatak kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Ali Mahir Başarır Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Öykü Çelik Yıldız Tilbe Aleyna Tilki Sermiyan Midyat
Spor Sinan Gümüş Pierre Webo Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Sergen Yalçın
Tüm Haberler Psg Hakem Irkçılık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: PSG Başkanı Nasır el-Halifi'den Webo'ya özel forma - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 00:07:41. #1.15#
title