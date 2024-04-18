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Geldikleri marketten telefon çalan şahıslar kamerada

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Başakşehir'de 2 şüpheli, markette bulunan kişinin dalgınlığından faydalanıp kasanın yanında bulunan telefonu çaldı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Geldikleri marketten telefon çalan şahıslar kamerada

İSTANBUL - Başakşehir'de 2 şüpheli, markette bulunan kişinin dalgınlığından faydalanıp kasanın yanında bulunan telefonu çaldı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün öğlen saatlerinde Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgilere, göre kimlik bilgileri henüz öğrenilemeyen 2 şüpheli markete geldi. Markette bulunan bir kişinin dalgınlığından faydalanan şüphelilerden biri kasanın yanında bulunan telefonu gözüne kestirdi. Ürün alıyormuş gibi yapan şüpheli telefonu alıp cebine koyarak kayıplara karıştı. O sırada diğer şüpheli ise gözcülük yaptı. Yaşananlar ise işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası Başakşehir Güvenlik Hırsızlık Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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