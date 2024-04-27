Hatayspor, RAMS Başakşehir'e mağlup oldu
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada RAMS Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu. Maçta Piatek ve Kemen'in attığı gollerle Başakşehir galibiyete ulaştı.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada RAMS Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada Duarte'nin sağdan ortasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Berkay Özcan'ın sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
69. dakikada soldan son çizgiye inen Pereira'nin ortasında topla buluşan Piatek, bekletmeden pasını Kemen'e attı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Erce'nin çeldiği topla yeniden buluşan Kemen'in vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak ağlara gitti. 0-2
72. dakikada Rivas'ın soldan ceza sahasına ortasında Dadashov'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-2
76. dakikada Dele-Bashiru'nun uzak mesafeden sert şutundatop yerden az farkla auta gitti.
88. dakikada ceza sahası dışından Halil İbrahim'in sert şutunda kaleci Muhamed son anda uzanarak topu çeldi. Dönen topu defans uzaklaştırdı.
90+6. dakikada gelişen Hatayspor atağından Rui Pedro'nun yakın mesafeden kafa vuruşunda kaleci Muhammed meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cehun Sesigüzel, Cevdet Kömürcüoğlu
Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi (Rui Pedro dk. 82), Kilima, Maksimovic, Cemali Sertel, Massanga, Fernandes (Halil İbrahim Dervişoğlu dk. 64), Dele-Bashiru, Ömer Faruk Beyaz (Dadashov dk. 64), Rivas, Strandberg
Yedekler: Bekaj, Kerim Alıcı, Görkem Sağlam, Cengiz Demir, Ghoulam, Aburjanie, Abdulkadir Parmak
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ousseynou Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner (Lima dk. 82), Josef (Kemen dk. 46), Davidson Pereira, Pelkas (Keny dk. 67), Berkay Özcan (Hamza Güreler dk. 85), Emirhan İlkhan (Onur Ergün dk. 67), Piatek
Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Dubois, Figueredo
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Goller: Piatek (dk. 5), Kemen (dk. 69) (Başakşehir), Dadashov (dk. 72) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Volkan Demirel (Teknik Direktör), Rivas (Hatayspor), Emirhan İlkhan, Josef, Duarte, Çağdaş Atan (Teknik Direktör) (Başakşehir) - MERSİN