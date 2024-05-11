Güreşte Dünya Olimpiyat Elemeleri kadınlar 53 kiloda Zeynep Yetgil, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen elemelerin üçüncü gününde Zeynep Yetgil, kadınlar 53 kiloda mücadele etti.

En iyi üçüncü müsabakasında Özbekistanlı Shokhida Akhmedova'yı 10-0 mağlup eden Zeynep, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.