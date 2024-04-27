Başakşehir'de silahlı kovalamaca: 2 çocuk yakalandı

Başakşehir'de arkadaşını sokak ortasında silahla ateş açarak kovalayan 15 yaşındaki çocuk ile silahı temin ettiği tespit edilen 16 yaşındaki 2 çocuk polis ekiplerince yakalandı.

Olay, Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nde meydana gelmiş, 2 çocuktan biri eline aldığı silahla arkadaşını ateş açarak sokak ortasında kovalamıştı. Konuya ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, silah ile koşan şahsın 15 yaşındaki A.K. olduğu belirlendi. Olayda kullanılan silahın temini çalışmalarında, silahın 16 yaşındaki A.Y.'de olduğu belirlenirken ekipler, 2 çocuğu da yakalayarak gözaltına aldı. Konu ile ilgili yakalanan her iki yaşı küçük şahıs hakkında genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi suçundan adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL