Pendikspor - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pendikspor - Başakşehir maçı CANLI İZLE!

14 Nisan Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Pendikspor - Başakşehir maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Pendikspor - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Pendikspor - Başakşehir CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Pendikspor- Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pendikspor- Başakşehir maçı ne zaman?

PENDİKSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Pendikspor ile Başakşehir arasındaki maç, 14 Nisan Pazar günü saat 13:30'da başlayacak ve İstanbul'un Pendik ilçesindeki Pendik İlçe Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Pendikspor ile Başakşehir arasındaki heyecan dolu Trendyol Süper Lig mücadelesi futbol severler için kaçırılmayacak bir fırsat olacak. Bu önemli karşılaşma, Bein Sports 1 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak izlenebilecek. Bein Sports 1'i Digiturk 77 ve Kablo TV 232 numaralı kanallardan Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak takip edebilirsiniz. beIN Sports Tod TV ise Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilecek.