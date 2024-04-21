BAŞAKŞEHİR – Ç.RİZESPOR CANLI: Başakşehir – Ç.Rizespor maçı nereden, nasıl izlenir? Başakşehir Ç.Rizespor canlı yayın linki!

Başakşehir– Ç.Rize spor maçı nereden, nasıl izlenir? Sorusu, Başakşehir - Ç.Rize spor canlı yayın linkini araştırmakta olan kişiler tarafından arama motorlarında sorgulatılmakta. 14 Ocak Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Başakşehir- Kocaeli spor spor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Başakşehir - Ç.Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Peki, Başakşehir – Ç.Rizespor maçı nereden, nasıl izlenir? İşte Başakşehir Ç.Rizespor canlı yayın linki!

BAŞAKŞEHİR – Ç.RİZESPOR CANLI

21 Nisan 2024 tarihinde Başakşehir ile Ç.Rizespor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı saat 13:30'da başlayacak. Maçı Bein Sports 1 kanalından veya beIN Sports Tod TV kanalından şifreli olarak izlemek mümkün olacak. Karşılaşma, İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda gerçekleşecek.

BEİNSPORTS HD FREKANS BİLGİLERİ

Bein Sports HD güncel frekans bilgileri ise aşağıdaki gibidir:

Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD

Paket İsmi : DIGITURK T37

Frekansı : 11675

Polarisazyon Değeri : V - Dikey

Kapsama : Batı

SR : 24444

FEC : 3/4

Bein Sports kanalını televizyondan canlı izleyebildiğiniz gibi resmi web sitesi üzerinden de canlı izlemek mümkündür.