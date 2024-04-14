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Pendikspor ile Başakşehir arasında ilk yarı berabere bitti

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Stat: Pendik

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Siltaş Yapı Pendikspor : Erdem Canpolat, Gökcan Kaya, Alpaslan Öztürk, Welinton, Sequeira, Ndiaye, Lusamba, Halil Akbunar, Midtsjö, Thiam, Umut Nayir

RAMS Başakşehir : Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Dubois, Kemen, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Pelkas, Davidson, Figueiredo

Goller: Dk. 17 Thiam (Siltaş Yapı Pendikspor ), Dk. 36 Figueiredo (RAMS Başakşehir )

Sarı kart: Dk. 31 Welinton (Siltaş Yapı Pendikspor )

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile RAMS Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

3. dakikada Pendikspor gole yaklaştı. Sağ kanattan Sequeira'nın kullandığı kornerde altıpas içinde boşta kalan topa yakın mesafeden Welinton vurdu. Kale önünde Dubois'ya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

5. dakikada ev sahibi takım yine etkili geldi. Midtsjö'nün pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Gökcan'ın sağ çaprazdan şutunda, kaleci Muhammed topu kontrol etti.

14. dakikada Pendikspor savunmasında Welinton'un kontrol edemediği topu kapan Davidson, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Davidson'un sağ çaprazdan yerden şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

17. dakikada Pendikspor öne geçti. Sequeira'nın sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkte kafayı vuran Thiam, topu ağlara yolladı: 1-0.

36. dakikada Başakşehir beraberliği yakaladı. Pelkas'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Figueiredo'nun sol ayağıyla gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Kaynak: AA / Spor

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