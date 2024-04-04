Başakşehir Beşiktaş maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Başakşehir BJK maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ İZLE

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BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI ÖZETİ

Başakşehir - Beşiktaş maç özetini maçın ardından Bein Sports kanalından izleyebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Başakşehir - Beşiktaş maçı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMANDI?

Başakşehir - Beşiktaş maçı 4 Nisan 2024 günü oynandı.

BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Başakşehir - Beşiktaş maçı canlı olarak Bein Sports'ta yayınlandı.