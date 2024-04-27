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Arkadaşını silahla kovalayan 15 yaşındaki çocuk yakalandı

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Başakşehir'de arkadaşını sokak ortasında silahla ateş açarak kovalayan 15 yaşındaki çocuk ile silahı temin ettiği tespit edilen 16 yaşındaki 2 çocuk polis ekiplerince yakalandı.

Arkadaşını silahla kovalayan 15 yaşındaki çocuk yakalandı

İSTANBUL - Başakşehir'de arkadaşını sokak ortasında silahla ateş açarak kovalayan 15 yaşındaki çocuk ile silahı temin ettiği tespit edilen 16 yaşındaki 2 çocuk polis ekiplerince yakalandı.

Olay, Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nde meydana gelmiş iki çocuktan biri, eline aldığı silahla arkadaşını ateş açarak sokak ortasında kovalamıştı. Konuya ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, silah ile koşan şahsın 15 yaşındaki A.K. olduğu belirlendi. Olayda kullanılan silahın temini çalışmalarında, silahın 16 yaşındaki A.Y.'de olduğu belirlenirken ekipler, 2 çocuğu da yakalayarak gözaltına aldı. Konu ile ilgili yakalanan her iki yaşı küçük şahıs hakkında genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Başakşehir Çocuk Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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