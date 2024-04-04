Başakşehir Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Başakşehir BKJ maçı kaç kaç, canlı maç skoru!
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BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ?
Başakşehir - Beşiktaş maçı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI YAYIN
Başakşehir Beşiktaş maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.
BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?
Başakşehir Beşiktaş maçı saat 20.30'da başlayacak.
BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Başakşehir Beşiktaş maçı bu akşam saat 20.30'da oynanacak.
BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Başakşehir Beşiktaş maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.
BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Başakşehir Beşiktaş maçı İstanbul'da, İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.