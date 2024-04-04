Özrü kabahatinden büyük! Santos'un sözleri Beşiktaşlıları deli edecek

Süper Lig devi Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, son dakika golüyle 1-1 berabere kaldıkları RAMS Başakşehir maçının ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"SÖYLEYECEK ŞEY BULAMIYORUM"

Karşılaşmayı değerlendiren Santos, "Maçı bitirecek pozisyonları yakaladık. 2-0 yapıp maçı bitirebilirdik. Uzatmalara kadar maç 1-0 devam ediyordu ama uzatmalarda topu rakip yarı alana itip orada zaman öldürüp maçı bitirebilirdik. Fakat bunu yapamadık. Görece çok kısa bir oyuncudan, bir korner atışından gol yedik. Önemli bir galibiyet olacaktı. Söyleyecek bir şey bulamıyorum" dedi.

"PLANIMIZ BÖYLE DEĞİLDİ"

Planlarını uygulayamadığını belirten Portekizli antrenör, "Daha aktif olmalıydık. Maçın son dakikaları çok önemliydi ve daha konsantre olmalıydık. Topun kalemize gelmesini engelleyemedik. Rakibimiz bizden daha çok topa sahip oldu ama bizim planımız böyle değildi. Topla iyi, kaliteli ayakları olan ofansif oyuncularla maça çıkmamız, topa sahip olup oyunu domine etmek istediğimizden kaynaklıydı fakat olmadı, bunu başaramadık" şeklinde konuştu.