Üye Girişi
Haberler

Başakşehir'de Metroda Taciz Şüphelisi Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir'de bir genç kızı taciz eden şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin daha önce de cinsel istismar suçundan kaydı olduğu belirlendi.

Başakşehir'de metroda bir genç kızı taciz eden şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Başakşehir'de 27 Nisan'da sabah saatlerinde işe gitmek için Kayaşehir metrosuna binen Z.B. adlı genç kız, karşısına oturan bir şahsın tacizine maruz kalmıştı. Metrodaki kalabalığa aldırış etmeden cinsel organını çıkartan şahsı fark eden genç kız, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi olmuştu.

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu, şüphelinin başka bir metro istasyonunda vatandaşlar tarafından darp edildiği ve durakta inerek peron değiştirip hastaneye gittiği belirlendi. Kimlik bilgileri tespit edilen M.G. (55) isimli şahıs başka bir taciz olayı sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, şahsın yapılan sorgulamasında cinsel istismar suçundan 2 ayrı kaydının bulunduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli hakkında cinsel taciz suçu ile ilgili yürütülen soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Başakşehir Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Roma Bayer Leverkusen maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Roma B.Leverkusen maçı kaç kaç, canlı maç skoru! 2 Mayıs Survivor ödül oyununu kim kazandı, 2 Mayıs Perşembe ödül ne? Altınay Savunma halka arz ne zaman? Altınay Savunma Sanayi halka arz kaç lot veriyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne, ne zaman borsada işlem göre Chelsea Tottenham maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Chelsea Tottenham maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Koç Metalurji halka arz ne zaman? Koç Metalurji Sanayi halka arz kaç lot veriyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne, ne zaman borsada işlem görecek? Chelsea Tottenham maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Chelsea Tottenham maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Aston Villa Olympiakos maçı CANLI izle! 2 Mayıs A.Villa Olympiakos maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Bedelli askerlik ne kadar olacak 2024? Dilber hangi kanalda? Dilber dizi nasıl izlenir? LA Clippers Dallas Mavericks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 3 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! Boston Celtics Miami Heat NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 3 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! Roma Bayer Leverkusen maçı CANLI izle! 2 Mayıs Roma B.Leverkusen maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? YENİŞEHİR EVLERİ Emlak Konut THY ARNAVUTKÖY konut kura çekilişi ne zaman? CANLI izleme linki var mı? Chelsea Tottenham maçı CANLI izle! 2 Mayıs Chelsea Tottenham maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel ne konuştu? Erdoğan-Özel görüşmesinin sonuçları!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title