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Başakşehir - Ç.Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Başakşehir - Ç.Rizespor maçı şifreli mi, nereden izlenir?

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21 Nisan 2024 tarihinde oynanacak olan Başakşehir - Ç.Rizespor maçının detayları merak ediliyor. Trendyol Süper Lig maçı saat 13:30'da başlayacak. Peki, Başakşehir - Ç.Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Başakşehir - Ç.Rizespor maçı şifreli mi, nereden izlenir?

21 Nisan Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Başakşehir - Ç. Rizespor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Başakşehir - Ç.Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Başakşehir - Ç.Rizespor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Başakşehir - Ç.Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Başakşehir - Ç.Rizespor maçı şifreli mi, nereden izlenir?

BAŞAKŞEHİR - Ç.RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

21 Nisan 2024 tarihinde Başakşehir ile Ç.Rizespor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı saat 13:30'da başlayacak. Maçı Bein Sports 1 kanalından veya beIN Sports Tod TV kanalından şifreli olarak izlemek mümkün olacak. Karşılaşma, İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda gerçekleşecek.

BEİNSPORTS HD FREKANS BİLGİLERİ

Bein Sports HD güncel frekans bilgileri ise aşağıdaki gibidir:

Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD

Paket İsmi : DIGITURK T37

Frekansı : 11675

Polarisazyon Değeri : V - Dikey

Kapsama : Batı

SR : 24444

FEC : 3/4

Bein Sports kanalını televizyondan canlı izleyebildiğiniz gibi resmi web sitesi üzerinden de canlı izlemek mümkündür.

Emir Ceran
Emir Ceran
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