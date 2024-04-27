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RAMS Başakşehir, deplasmanda Hatayspor'u 2-1 yendi

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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 yendi. Maçta Piatek, Kemen ve Dadashov'un attığı gollerle Başakşehir galip geldi.

Stat: Mersin

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Cevdet Kömürcüoğlu

Atakaş Hatayspor : Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 82 Rui Pedro), Kilama, Maksimovic, Cemali Sertel, Matondo, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 63 Dadashov), Dele-Bashiru, Fernandes (Dk. 63 Halil Dervişoğlu), Strandberg, Rivas

RAMS Başakşehir : Muhammed Şengezer, Ba, Ömer Ali Şahiner (Dk. 82 Lima), Opoku, Duarte, Pelkas (Dk. 67 Keny), Pereira, Josef de Souza (Dk. 46 Kemen), Berkay Özcan (Dk. 85 Hamza Güreler), Piatek, Emirhan İlkhan (Dk. 67 Onur Ergün)

Goller: Dk. 5 Piatek, Dk. 69 Kemen (RAMS Başakşehir ) Dk. 72 Dadashov (Atakaş Hatayspor )

Sarı kartlar: Dk. 23 Emirhan İlkhan, Dk. 25 Josef de Souza, Dk. 63 Duarte (RAMS Başakşehir ), Dk. 61 Rivas (Atakaş Hatayspor )

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 yendi.

55. dakikada Duarte'nin pasıyla topla buluşan Berkay Özcan'ın ceza sahasının dışından sert vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

69. dakikada Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasında topla buluşan Pereira meşin yuvarlağı Piatek'e çıkardı. Bu oyuncunun pasıyla topla buluşan Kemen'in sert vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler topu çıkardı. Oluşan karambolde topu önünde bulan Kemen tekrar vurdu, meşin yuvarlak üst direğe çarparak ağlarla buluştu: 2-0.

72. dakikada Hatayspor farkı 1'e indirdi. Sol kanatta topla buluşan Rivas, ceza sahasındaki Dadashov'a ortaladı. Dadashov'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.

88. dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun sert şutunda, kaleci Muhammed Şengezer topu çeldi, ceza sahası içerisine düşen topu savunma uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Hatayspor Halil Dervişoğlu, Strandberg ve Rui Pedro ile rakip kale önünde kazandığı pozisyonları değerlendiremedi.

Maçı, RAMS Başakşehir 2-1 kazandı.

Kaynak: AA / Spor

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