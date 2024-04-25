Atakaş Hatayspor, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına devam ediyor
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Mersin'de karşılaşacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına devam ediyor. Kulüp, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde antrenman yaptı.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Mersin'de karşılaşacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre, bordo-beyazlı ekip, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada antrenman yaptı. İdmanda, pas, taktik, dar alan ve hava topu çalışması gerçekleştirildi.
Basına kapalı antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.
Atakaş Hatayspor, 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Mersin Stadı'nda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.