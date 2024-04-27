Hatayspor - Başakşehir Maçının İlk Yarısı 1-0 Başakşehir'in Üstünlüğüyle Sonuçlandı
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Hatayspor ile Başakşehir arasında oynanan maçın ilk yarısı Başakşehir'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Piatek'in attığı golle Başakşehir öne geçti.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda Başakşehir ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada gelişen Hatayspor atağında Rivas'ın uzak mesafeden sert vuruşunda kaleci Muhammed son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
5. dakikada ani gelişen Başakşehir atağından Pelkas'ın kafayla indirdiği topu önünde bulan Piatek'in ceza sahası içinde sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
26. dakikada Rivas'ın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direten döndü. Pozisyonun devamında iyi yükselen Maksimovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muhammed'de kaldı.
35. dakikada kullanılan köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Fernandes'in sert vuruşunda kaleci Muhammed meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cehun Sesigüzel, Cevdet Kömürcüoğlu
Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilima, Maksimovic, Cemali Sertel, Massanga, Fernandes, Dele-Bashiru, Ömer Faruk Beyaz, Rivas, Strandberg
Yedekler: Bekaj, Kerim Alıcı, Görkem Sağlam, Cengiz Demir, Ghoulam, Rui Pedro, Aburjanie, Abdulkadir Parmak, Dadashov, Halil İbrahim Dervişoğlu
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ousseynou Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Josef, Davidson Pereira, Pelkas, Berkay Özcan, Emirhan İlkhan, Piatek
Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Onur Ergün, Lima, Dubois, Keny, Kemen, Figueredo, Hamza Güreler
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Gol: Piatek (dk 5) ( Başakşehir)
Sarı kartlar: Volkan Demirel (Hatayspor), Emirhan İlkhan, Josef (Başakşehir) - MERSİN