Otoyolda motosikletlinin tehlikeli yolculuğu kamerada

Tek bacağını katlayarak yolculuk yaptı, kamyonu çok yakın mesafeden takip etti

İSTANBUL - Başakşehir'de TEM Otoyolu'nda bir motosikletli tek bacağını altına katlayarak yolculuk yaptı. Ayrıca önündeki kamyonu çok yakın mesafeden takip eden motosikletlinin kilometrelerce yaptığı tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz günlerde TEM Otoyolu Başakşehir Bahçeşehir mevkiinde yaşandı. Seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü, tek bacağını altına katlayıp tehlikeli şekilde oturarak yolculuk yaptı. Bununla da yetinmeyen motosiklet sürücüsü, önünde seyir halinde olan hafriyat kamyonunu çok yakın mesafeden takip ederek canını tehlikeye attı. Yaşanan olay başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. O anları kayıt altına sürücünün ise, "Ayağını da katlayıp koymuş bak yan oturmuş, gördün mü ayağını" dediği duyuluyor.