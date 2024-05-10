Üye Girişi
Haberler

Otoyolda motosikletlinin tehlikeli yolculuğu kamerada

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir'de TEM Otoyolu'nda bir motosikletli tek bacağını katlayarak yolculuk yaptı ve önündeki kamyonu çok yakın mesafeden takip etti. Tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Otoyolda motosikletlinin tehlikeli yolculuğu kamerada

Tek bacağını katlayarak yolculuk yaptı, kamyonu çok yakın mesafeden takip etti

İSTANBUL - Başakşehir'de TEM Otoyolu'nda bir motosikletli tek bacağını altına katlayarak yolculuk yaptı. Ayrıca önündeki kamyonu çok yakın mesafeden takip eden motosikletlinin kilometrelerce yaptığı tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz günlerde TEM Otoyolu Başakşehir Bahçeşehir mevkiinde yaşandı. Seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü, tek bacağını altına katlayıp tehlikeli şekilde oturarak yolculuk yaptı. Bununla da yetinmeyen motosiklet sürücüsü, önünde seyir halinde olan hafriyat kamyonunu çok yakın mesafeden takip ederek canını tehlikeye attı. Yaşanan olay başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. O anları kayıt altına sürücünün ise, "Ayağını da katlayıp koymuş bak yan oturmuş, gördün mü ayağını" dediği duyuluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Motosiklet Başakşehir Motosiklet Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

AK Parti'nin 'Neden oy vermediniz?' anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli

AK Parti'nin "Neden oy vermediniz?" anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli

 Aradan yıllar geçse de unutulmuyor! Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen dolandırıcılık hikayesi

Aradan yıllar geçse de unutulmuyor! Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen dolandırıcılık hikayesi

 Okul müdürünü öldüren zanlının dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış

Okul müdürünü öldüren zanlının dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış

 Afra Saraçoğlu için 'Sahnede tacize uğradı' dediler, gerçek çok başka çıktı

Afra Saraçoğlu için "Sahnede tacize uğradı" dediler, gerçek çok başka çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title