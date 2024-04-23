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Başakşehir'de Yabancı Uyruklu Kadın Evinde Ölü Bulundu

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Başakşehir'de E.D. isimli yabancı uyruklu kadın, evinde boğulmuş şekilde ölü olarak bulundu. Kadının cansız bedeni polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

Başakşehir'de E.D. isimli yabancı uyruklu kadın, evinde boğulmuş şekilde ölü olarak bulundu. Kadının cansız bedeni polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Güvercintepe Mahallesi Akyürek Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre E.D. (35) isimli yabancı uyruklu kadının çocukları, annelerini evde bulamadıklarını komşularına söyledi. Bunun üzerine eve giren komşu, E.D.'yi yerde hareketsiz şekilde buldu. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemelerde E.D.'nin boğularak öldüğünü tespit etti. Polis ekipleri sokağın bir kısmını güvenlik şeridi ile kapattı.

Olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmanın ardından kadının cesedi cenaze aracına bindirilerek Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Konu ile ilgili polis ekiplerinin soruşturması sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adli Tıp Kurumu Başakşehir İnceleme Olaylar 3.Sayfa Güncel Haberler

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