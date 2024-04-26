Başakşehir'de çocukların tehlikeli oyunu kamerada: Silahı ateşleyerek arkadaşını kovaladı

Silahı ateşleyen "gel gel kaçma" dedi, görüntüyü çeken ise "sık sık" diye talimat verdi

İSTANBUL - Başakşehir'de bir çocuğun, sokağın ortasında silahla ateş açarak arkadaşını kovaladığı anlar yürekleri ağızlara getirdi. Çocukların tehlikeli oyunu cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nde geçtiğimiz gece saatlerinde meydana geldi. İki çocuktan biri, eline aldığı silahla arkadaşını kovaladı. Silahlı çocuk havaya üst üste ateş açarken, diğeri de kaçtı. Silahı ateşleyen çocuğun "gel gel kaçma gel" diye, o kötü şakalaşma anını görüntüleyenin ise "sık, sık" diye bağırdığı duyuldu.