Polonya'da piyasa değeri 750 milyon dolarlık 3,2 ton kokain ele geçirildi
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Polonya'da piyasa değeri 750 milyon dolarlık 3,2 ton kokain ele geçirildi

Polonya'da piyasa değeri 3 milyar zloti olan 3,2 ton kokain ele geçirildi.

Polonya'da piyasa değeri 750 milyon dolarlık 3,2 ton kokain ele geçirildi
10.06.2020 16:35 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:18

Polonya'da piyasa değeri 3 milyar zloti olan 3,2 ton kokain ele geçirildi. Dondurulmuş ananas püresiyle kaplanmış kokainin Ekvador Cumhuriyeti'nden Hamburg üzerinden gemiyle gönderildiği tespit edildi. Operasyon kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

Polonya'da Olsztyn polisi ve Sınır Koruma görevlileri ortaklaşa düzenledikleri operasyonla piyasa değeri 3 milyar zlotiyi (yaklaşık 750 milyon dolar) bulan 3.2 tonluk kokain ele geçirdi. Görevlilerin çalışması sonucu ülkenin kuzeyinde bulunan liman kenti Gdynia'da bir depoda her biri 250 kg ağırlığında 144 adet metal fıçı içerisinde dondurulmuş ananas püresi tespit edildi. Deponun yasal olarak faaliyet gösteren bir firmaya ait olduğunu belirleyen görevliler, söz konusu malın 16 Kasım-13 Aralık 2019 tarihlerinde Ekvador Cumhuriyeti'nden gönderildiğini belirledi. Deniz yoluyla Hamburg üzerinden Gdynia'ya gelen fıçılarda uyuşturucu madde olabileceğinden şüphelenen ekipler depoya operasyon düzenledi. Fıçılardan bazılarını röntgen cihazıyla inceleyen görevliler görüntüde dondurulmuş ananas püresi ile kaplanmış şüpheli madde tespit etti. Narkotik köpeklerinin de fıçılara tepki vermesi üzerine olay yerine kimyasal madde uzmanı çağrıldı. Bilirkişi ise polisin kaynak makinelerinin yardımıyla açtığı fıçılardaki maddenin kokain olduğunu tespit etti. Bunun üzerine tüm fıçıları tek tek açan polis, fıçılarda 3.2 ton ağırlığında kokain bulunduğunu belirledi. Piyasa değeri 3 milyar zloti olduğu belirtilen kokaine el koyan ekipler olayla ilişkisi bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Polonya polisi, operasyonla gele geçirilen uyuşturucunun gerek tonaj gerekse piyasa değeri bakımından bugüne kadar ülkede ele geçirilmiş en büyük uyuşturucu olduğunu kaydetti. - VARŞOVA

Kaynak: İHA

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