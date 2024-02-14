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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

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Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, şüpheli araçta yapılan aramada 140 gram metamfetamin ve 60 mililitre likit kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

KÜTAHYA - Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin durdurduğu şüpheli araçta yapılan aramada, 140 gram metamfetamin ve 60 mililitre likit kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan araçtaki 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucu Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesi girişinde durdurulan şüpheli bir araçta uyuşturucu arama köpeği Mola ile yapılan aramada, 140 gram metamfetamin, 60 mililitre likit kokain ve 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ş.K. ve A.Ö. isimli şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kütahya Uyuşturucu Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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