Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

KÜTAHYA - Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin durdurduğu şüpheli araçta yapılan aramada, 140 gram metamfetamin ve 60 mililitre likit kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan araçtaki 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucu Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesi girişinde durdurulan şüpheli bir araçta uyuşturucu arama köpeği Mola ile yapılan aramada, 140 gram metamfetamin, 60 mililitre likit kokain ve 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ş.K. ve A.Ö. isimli şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.