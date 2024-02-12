Üye Girişi
Haberler

Adana'da Uyuşturucu Operasyonunda 30 Tutuklama

Güncelleme:

Adana'da geçen hafta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 46 zanlıdan 30'u tutuklandı. Operasyonlarda 1 kilo 51 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 33 gram esrar, 54 gram kokain, 2 bin 239 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adana'da polis ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 46 zanlıdan 30'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 5-11 Şubat'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik kent genelinde operasyon düzenlendi.

Ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 1 kilo 51 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 33 gram esrar, 54 gram kokain, 2 bin 239 uyuşturucu hap, 0,68 gram eroin, 6 kök Hint keneviri, 10 hassas terazi, 6 tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Narkotik ekipleri, adreslerdeki 46 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 30'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Adana Tutuklama Güvenlik Adana Uyuşturucu Gözaltı Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title