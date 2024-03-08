Ünye'de Uyuşturucu Operasyonunda 1 Şüpheli Tutuklandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ordu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Samsun-Ordu sınırı Akçay mevkisinde şüpheli bir araca operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından şahsın üst ve eşyalarında yapılan aramada 45 gram taş kokain, 490 adet ekstazi ve 109 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU