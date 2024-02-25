Samsun'da 192,65 gram kokain ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı

Samsun'da polis tarafından 192,65 gram kokain ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde T.Ü., G.E. ve D.Y.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 kişi ile birlikte piyasa değeri yaklaşık 800 bin TL olan 192,65 gram kokain ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN