Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kastamonu'da uyuşturucu madde ike yakalanan iki şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede, yapılan çalışmalar neticesinde 2 şahsın aracında ve üzerlerinde arama yapıldı. Yapılan armalarda 3,81 gram metamfetamin, 7 adet uyuşturucu hap ve 5,20 gram kokain ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - KASTAMONU