Üye Girişi
Haberler

Isparta'da Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Güncelleme:

Isparta'da yapılan bir yolcu otobüsü aramasında 1 kilogram 240 gram kokain ele geçirildi ve bir şüpheli tutuklandı. Ayrıca, 2024 yılı başından itibaren narkotik suçlardan tutuklanan 47 kişi cezaevine teslim edildi.

Isparta'da narkotik ekiplerince yolcu otobüsünde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan bir şahıs tutuklandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İstanbul-Antalya seferi yapan yolcu otobüsünde yapılan çalışmalarda 1 kilogram 240 gram kokain maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli sevk edildiği adli makamlarca "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklandı.

Ayrıca Isparta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 2024 yılı başından itibaren yapılan çalışmalarda; narkotik suçlarından tutuklanan ya da haklarında hüküm verilen toplam 47 şahsın cezaevine teslim edildiği bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Isparta Narkotik Suçlar Tutuklama Cezaevi Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ATM para çekme limiti ne kadar oldu? ATM'lerde nakit çekim limiti artırıldı Muğla'da gezilecek yerler? Muğla iklimi! Muğla tatil beldeleri! Salda Gölü nerede? Burdur Salda Gölü! Salda Gölü tarihi! Salda Gölü kamp alanları! Şeker hastalığı nedir? Şeker hastalığı belirtileri nelerdir? Şeker hastalığında neler yenmeli? Şeker hastalığına ne iyi gelir? Mardinde gezilecek yerler nerelerdir? Mardin de gezilecek yerlerin listesi Mardin Midyat'ta gezilecek yerler nereler? Rüyada kömür görmek ne anlama gelir? Rüyada kömür yığını görmek nedir? Rüyada kömür çuvalı görmek, rüyada mangal kömürü görmek ne demek? Emekli ikramiyesi 3 bin TL mi oldu, kaç TL oldu? 18 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 18 Şubat Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 15-16 Şubat benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Gaddar final mi yapacak? Gaddar bitiyor mu? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! Arka Sokaklar CANLI izle! 16 Şubat Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! 17- 18 ŞUBAT HAVA NASIL OLACAK? Hafta sonu yağmur yağacak mı? Hava durumu nasıl?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title